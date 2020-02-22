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    АПЛ. «Челси» остался на четвертом месте, «Лестер» примет «Манчестер Сити»

    Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги

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    Оливье Жиру
    Оливье Жиру
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    С 22 по 24 февраля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 27-го тура.

    «Челси» — «Тоттенхэм» 2:1

    «Челси» нанес поражение «Тоттенхэму» в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:1.

    «Синие» вышли вперед на 15-й минуте, когда Оливье Жиру удачно сыграл на добивании после того, как Росс Баркли пробил в каркас ворот.

    На 48-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда удвоили свое преимущество. Маркос Алонсо точно пробил в дальний нижний угол после передачи Баркли.

    «Шпоры» сократили отставание лишь на 89-й минуте благодаря автоголу Антонио Рюдигера.

    АПЛ. 27-й тур
    «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:0)
    Голы: Жиру, 15 (1:0). Алонсо, 48 (2:0). Рюдигер, 89 — в свои ворота (2:1)«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 71)«Тоттенхэм»: Льорис, Фертонген, Алдервейрелд (Орье, 79), Дэйвис, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Сельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Лукас Моура, Бергвайн (Алли, 78)Предупреждения: Уинкс, 23. Кристенсен, 65. Ло Сельсо, 81

    Благодаря этой победе «Челси» остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ (44 очка). «Тоттенхэм» идет пятым (40 очков).

    «Бернли» — «Борнмут»

    22 февраля, 18:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

    22 февраля, 18:00 мск

    «Саутгемптон» — «Астон Вилла»

    22 февраля, 18:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»

    22 февраля, 18:00 мск

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    22 февраля, 20:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Норвич»

    23 февраля, 17:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»

    23 февраля, 17:00 мск

    «Арсенал» — «Эвертон»

    23 февраля, 19:30 мск

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

    24 февраля, 23:00 мск

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