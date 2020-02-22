АПЛ. «Челси» остался на четвертом месте, «Лестер» примет «Манчестер Сити»

С 22 по 24 февраля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 27-го тура.

«Челси» — «Тоттенхэм» 2:1

«Челси» нанес поражение «Тоттенхэму» в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:1.

«Синие» вышли вперед на 15-й минуте, когда Оливье Жиру удачно сыграл на добивании после того, как Росс Баркли пробил в каркас ворот.

На 48-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда удвоили свое преимущество. Маркос Алонсо точно пробил в дальний нижний угол после передачи Баркли.

«Шпоры» сократили отставание лишь на 89-й минуте благодаря автоголу Антонио Рюдигера.

АПЛ. 27-й тур «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:0) Голы: Жиру, 15 (1:0). Алонсо, 48 (2:0). Рюдигер, 89 — в свои ворота (2:1)«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 71)«Тоттенхэм»: Льорис, Фертонген, Алдервейрелд (Орье, 79), Дэйвис, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Сельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Лукас Моура, Бергвайн (Алли, 78)Предупреждения: Уинкс, 23. Кристенсен, 65. Ло Сельсо, 81

Благодаря этой победе «Челси» остался на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ (44 очка). «Тоттенхэм» идет пятым (40 очков).

«Бернли» — «Борнмут»

22 февраля, 18:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

22 февраля, 18:00 мск

«Саутгемптон» — «Астон Вилла»

22 февраля, 18:00 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»

22 февраля, 18:00 мск

«Лестер» — «Манчестер Сити»

22 февраля, 20:30 мск

«Вулверхэмптон» — «Норвич»

23 февраля, 17:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»

23 февраля, 17:00 мск

«Арсенал» — «Эвертон»

23 февраля, 19:30 мск

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

24 февраля, 23:00 мск