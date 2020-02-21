«Рейнджерс» — «Брага»: счет 3:1, обзор голов

Стивен Джеррард
«Рейнджерс»
На 11 минуте Франсержиу хороший удар с дальне дистанции, тем самым открыв счет в матче. Затем уже на 59 минуте Руис вышел на ударную позицию, сместился в центр и пробил метров с 20 в нижний левый угол, удвоив счет в игре.
Через 8 минут Хаджи сократил разрыв. Футболист сместился с правого фланга в центр и практически с линии штрафной пробил в ближний нижний угол ворот. На 75 минуте Арибо собрал на себе пятерых соперников и каким-то чудо проскочил мимо них в штрафную соперника. Точным ударом в ближний угол он сравнял счет.
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Победу хозяевам принес тот же Хаджи. На 82 минуте он пробивал штрафной, при исполнении которого попал в защитника «Браги». Мяч срикошетил и дезориентировал вратаря.
Лига Европы 1/16 финала
«Рейнджерс» — «Брага» — 3:2
Голы: 0:1 — 11 Франсержио, 0:2 — 59 Абель Руис, 1:2 — 67 Хаджи, 2:2 — 75 Арибо, 3:2 — 82 Хаджи«Рейнджерс»: Макгрегор, Баришич (Стюарт, 73), Голдсон, Катич, Тавернье, Камара (Арибо, 54), Дэвис, Хаджи, Арфилд, Кент (Камбери, 68), Морелос«Брага»: Матеус, Уоллес (Галено, 12), Раул Силва, Бруно Виана, Секейра, Пальинья (Новайш, 83), Эшгайю, Франсержио, Тринкау, Абель Руис (Рикарду Орта, 70), ПаулиньюПредупреждения: Морелос (41), Арибо (58), Галено (69)