«Рейнджерс» — «Брага»: счет 3:1, обзор голов

На своем полесумел отыграться с 0:2 и выиграть 3:1 ув рамках 1/16 Лиги Европы.

На 11 минуте Франсержиу хороший удар с дальне дистанции, тем самым открыв счет в матче. Затем уже на 59 минуте Руис вышел на ударную позицию, сместился в центр и пробил метров с 20 в нижний левый угол, удвоив счет в игре.

Через 8 минут Хаджи сократил разрыв. Футболист сместился с правого фланга в центр и практически с линии штрафной пробил в ближний нижний угол ворот. На 75 минуте Арибо собрал на себе пятерых соперников и каким-то чудо проскочил мимо них в штрафную соперника. Точным ударом в ближний угол он сравнял счет.

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Победу хозяевам принес тот же Хаджи. На 82 минуте он пробивал штрафной, при исполнении которого попал в защитника «Браги». Мяч срикошетил и дезориентировал вратаря.