ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • 01:20
    • АЗ спасся в матче с ЛАСКом
  • 01:16
    • «Рома» с минимальным счетом обыграла «Гент»
  • 01:05
    • «Арсенал» вырвал победу у «Олимпиакоса»
  • 00:57
    • «Рейнджерс» одержал волевую победу над «Брагой»
  • 00:54
    • «Байер» взял верх над «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Артета: Это отличный результат

    Футбол Лига Европы Арсенал Олимпиакос Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча с «Олимпиакосом» (0:1), который состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Это отличный результат. Во-первых, это победа в гостях в Европе. Во-вторых, мы приехали на такой стадион и выиграли — мои комплименты парням.

    В первые десять минут нам пришлось туго — мы слишком часто теряли мяч и никак не могли настроить свою игру. Во втором тайме, за исключением стандартов, мы гораздо лучше контролировали игру. Могли ещё улучшить своё положение в этом противостоянии. У нас были шансы и моменты, при которых ожидаешь, что игроки отправят мяч в сетку.

    Мы идём от матча к матчу и хотим многое улучшить. Я всё ещё вижу, что мы не можем полностью контролировать игру и угрожать сопернику. Но мы играем очень самоотверженно. У троих футболистов "Арсенала" в конце матча были судороги.

    Лено спасал нас в первом тайме, когда мы нуждались в нём. У "Олимпиакоса" очень опасные навесы, и Бернд не смог защитить нас от них, поэтому нам пришлось непросто», — цитирует испанца BT Sports. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 претендентов на победу в Лиге Европы
  • 19/02/2020 в 07:41
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Падерборн»
  • 1.63
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько «Бавария» забьет аутсайдеру?
  • «Бавария» — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Наберет ли «Наполи» три очка в гостях у «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?
  • «Бетис» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 01:59
    • Мата: Ничья 1:1 — неплохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
  • 01:46
    • Драчев: Седьмое место на данный момент, видимо, наше
  • 01:29
    • Российские баскетболисты проиграли Италии в первом матче отбора на ЧЕ
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» проиграл «МЮ», «МанСити» разобрался с «Вест Хэмом»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 00:230
  • 22:19
    • «Спартак» победил «Ак Барс», Галимов оформил дубль
  • 22:09
    • СКА победил «Торпедо» в овертайме
  • 20:46
    • «Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие