Артета: Это отличный результат

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(0:1), который состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Это отличный результат. Во-первых, это победа в гостях в Европе. Во-вторых, мы приехали на такой стадион и выиграли — мои комплименты парням.

В первые десять минут нам пришлось туго — мы слишком часто теряли мяч и никак не могли настроить свою игру. Во втором тайме, за исключением стандартов, мы гораздо лучше контролировали игру. Могли ещё улучшить своё положение в этом противостоянии. У нас были шансы и моменты, при которых ожидаешь, что игроки отправят мяч в сетку.

Мы идём от матча к матчу и хотим многое улучшить. Я всё ещё вижу, что мы не можем полностью контролировать игру и угрожать сопернику. Но мы играем очень самоотверженно. У троих футболистов "Арсенала" в конце матча были судороги.

Лено спасал нас в первом тайме, когда мы нуждались в нём. У "Олимпиакоса" очень опасные навесы, и Бернд не смог защитить нас от них, поэтому нам пришлось непросто», — цитирует испанца BT Sports. 0