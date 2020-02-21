АПОЭЛ — «Базель»: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 16-й минуте открыли итальянский защитник гостей Рауль Петретта.
На 53-й минуте Валентин Штокер удвоил преимущество «Базеля», а бразильский нападающий Артур Кабрал на 66-й минуте сделал счет крупным.
Ответный матч пройдет в Базеле 27 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария) — 0:3 (0:1)
Голы: Петретта, 16 (0:1). Штокер, 53 (0:2). Артур Кабрал, 66 (0:3)АПОЭЛ: Белец, Меркис, Вурос, Иоанну (Уилер, 80), Йенсен, Де Винсенти (Яколиш, 71), Матич, Алеф, Михайлович, Павлович (Халлениус, 56), Аль-Таамари«Базель»: Омлин, Видмер, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта (Пулулу, 80), Альдерете, Штокер, Фрай (Буньяку, 85), Джака, Кампо, Артур Кабрал (Адеми, 74)Предупреждения: Павлович, 28. Альдерете, 62. Штокер, 73. Матич, 73. Йенсен, 83