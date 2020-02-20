Моуринью не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома уступил «РБ Лейпциг» со счетом 0:1.

Таким образом, безвыигрышная серия главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью в плей-офф главного еврокубка достигла семи поединков.

Португальский специалист не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с апреля 2014 года. В последний раз ему это удавалось в «Челси» против ПСЖ (2:0), после чего его ждало семь неудач (четыре — с «Челси», две — с «МЮ» и одна — с «Тоттенхэмом»).

Напомним, ответный поединок «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм» пройдет в Германии 10 марта. 0