Моуринью: В противостоянии с «Лейпцигом» еще ничего не решено

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал поражение от(0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.

В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?

Ло Чельсо играет фантастически. Он отлично действовал в середине поля, но вынужден был сдерживать себя из-за желтой карточки. В последние 20 минут он был феноменальным с мячом и без него.

У "Лейпцига" было больше ресурсов. Я же попытался сыграть с Лукасом [Моурой] и Бергвейном впереди, но это были очень уставшие игроки.

Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию. Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками.

Что меня беспокоит больше всего — то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с "Лейпцигом", я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0