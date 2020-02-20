ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матчеЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»
  • 00:55
    • Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Тоттенхэмом»
  • 00:53
    • Гол Черышева не спас «Валенсию» от крупного поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:22
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
  • 00:02
    • ЦСКА победил «Картахену» в товарищеском матче
  • 23:14
    • Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку
    Все новости спорта

    Моуринью: В противостоянии с «Лейпцигом» еще ничего не решено

    Футбол Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов РБ Лейпциг Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Ребята сделали все, что могли. Это удивительная команда с потрясающими парнями. Мы старались изо всех сил. Я благодарю болельщиков за поддержку.

    В этом противостоянии ничего не решено. Мы не первая команда, которая проиграла дома 0:1. Бывали такие, которые потом проходили дальше, почему бы нам тоже не сделать это?

    Ло Чельсо играет фантастически. Он отлично действовал в середине поля, но вынужден был сдерживать себя из-за желтой карточки. В последние 20 минут он был феноменальным с мячом и без него.

    У "Лейпцига" было больше ресурсов. Я же попытался сыграть с Лукасом [Моурой] и Бергвейном впереди, но это были очень уставшие игроки.

    Если вы хотите анализировать игру, то должны посмотреть на нашу ситуацию. Мы в очень сложной ситуации. Я очень горжусь игроками.

    Что меня беспокоит больше всего — то, что эта ситуация продлится до конца сезона. Говоря о следующей игре с "Лейпцигом", я могу гарантировать: мы поедем туда, чтобы показать наш максимум», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»
  • 17/02/2020 в 02:08
    •
  • Прогноз
  • «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.61
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли нынешний МЮ справиться с бельгийцами?
  • «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Выиграет ли «Шахтер» у «Бенфики»?
  • «Шахтер» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Увезет ли «Интер» победу из Разграда?
  • «Лудогорец» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эрлинг Холанд Футбол Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖДортмундцы обыграли парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 13:560
  • 21:36
    • Рашфорд рискует пропустить Евро-2020
  • 18:49
    • Холанн: Рад получить награду, но чувствую, что способен на большее
  • 17:56
    • Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира
    Месут Озил Футбол Топ-5 претендентов на победу в Лиге ЕвропыКто выиграет турнир? Вчера в 07:410
  • Экспресс дня

  • Сделает ли «Интер» хороший задел еще в Болгарии?
  • 3.24
    •
  • 01:58
    • Нагельсманн: Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать
  • 01:44
    • Моуринью: В противостоянии с «Лейпцигом» еще ничего не решено
  • 01:34
    • Ходдл: Никогда не видел, чтобы «шпоры» так много играли на длинных передачах
    Иван Барбашев Хоккей НХЛ. Дубли Анисимова и Барбашева, шайбы Свечникова и НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля Вчера в 08:400
  • 17:11
    • «Рубин» уступил «Кайрату» в контрольном матче
  • 16:47
    • Гендиректор «Ман Сити»: Обвинения являются ложными
  • 16:14
    • Лодыгин приступил к тренировкам с «Арсеналом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лудогорец — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клуж — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.81
  • Прогноз на матч Спортинг — Истанбул
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.23
  • Прогноз на матч Копенгаген — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие