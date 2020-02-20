Льорис: Забей мы гол — все было бы по-другому

Вратарь «Тоттенхэма»прокомментировал поражение отв первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Для нас еще ничего не кончено. Если бы мы пропустили второй гол, тогда, вероятно, шансов уже не было бы. Нам нужно оставаться оптимистами. В последние 20 минут мы очень хорошо играли и были близки к голу.

Мы знаем ситуацию [потеря Сона из-за травмы], но не жалуемся. Мы не можем искать оправдания — нужно быть профессионалами и держаться вместе.

В данный момент лучший способ действовать — быть одной командой. Вот что мы должны делать. Это трудный сезон, но мы должны с справиться со сложностями.

Все меняется очень быстро. Забей мы гол — все было бы по-другому. У нас не так много времени, чтобы обдумать все и просто восстановиться. Нам не нравится вкус поражения.

У нас много травмированных в этом сезоне. Мы могли бы сдаться раньше, но мы все еще в игре и будем сражаться до конца», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0