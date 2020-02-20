Гасперини: Сожалеем по поводу того, что пропустили поздний гол

Главный тренерпрокомментировал победу над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы, с одной стороны, очень довольны, так как мы бы с радостью приняли такой результат до игры. Тем не менее, мы в конечном итоге испытываем сожаление по поводу того, что пропустили поздний гол, поскольку мы действительно не должны были делать эту ошибку.

Если мы хотим попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов, мы должны сыграть так же и на "Месталье", доказать, что мы достойны быть там. Мы проанализируем, в чем мы ошиблись, и извлечем уроки, поскольку во втором матче мы хотим доказать, что заслуживаем быть в 1/4», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Ответная игра пройдет в Испании 10 марта. 0