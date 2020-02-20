Черышев установил рекорд «Валенсии» в ЛЧ

«Аталанта» на своем поле обыграла «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.

Единственный мяч в составе испанского клуба забил российский полузащитник Денис Черышев.

Таким образом, Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов, забив самый быстрый гол после выхода на замену. Хавбек отличился уже через две минуты после выхода на поле, сообщает MisterChip.

Раньше этот рекорд принадлежал нападающему «летучих мышей» Роберто Сольдадо. 14 сентября 2010 года в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бурсаспора» он вышел на замену на 72-й минуте, а через четыре минуты забил гол, установив окончательный счет в матче — 4:0 в пользу «Валенсии».

Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии. Встреча состоится 10 марта. 0