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    Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

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    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в команду недели футбольной Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Накануне россиянин отметился голом, который не помог его команде избежать поражения со счетом 1:4 в матче 1/8 финала с «Аталантой».

    В команду недели Лиги чемпионов также вошли:

    Вратарь: Петер Гулачи («Лейпциг», Германия).

    Защитник: Ханс Хатебур («Аталанта»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Фелипе, Ренан Лоди (оба — «Атлетико», Испания).

    Полузащитники: Йосип Иличич, Ремо Фройлер, Марио Пашалич (все — «Аталанта»), Сауль Ньигес («Атлетико»).

    Нападающий: Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд). 0

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