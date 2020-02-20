Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

Денис Черышев
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Накануне россиянин отметился голом, который не помог его команде избежать поражения со счетом 1:4 в матче 1/8 финала с «Аталантой».
В команду недели Лиги чемпионов также вошли:
Вратарь: Петер Гулачи («Лейпциг», Германия).
Защитник: Ханс Хатебур («Аталанта»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Фелипе, Ренан Лоди (оба — «Атлетико», Испания).
Полузащитники: Йосип Иличич, Ремо Фройлер, Марио Пашалич (все — «Аталанта»), Сауль Ньигес («Атлетико»).
Нападающий: Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд). 0