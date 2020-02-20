«Брюгге» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

Бельгийскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 15-й минуте открыли хозяева. Миньоле сильно выбил мяч вперёд из своей штрафной, Ромеро зачем-то выбежал из ворот, хотя Бонавентуре явно оказывался у мяча раньше, и Эммануэль перебросил мяч через Серхио, отправив его в сетку.

А на 36-й минуте, после вброса мяча из аута Мехеле упустил и его, и Марсьяля, который перехватил мяч и убежал к штрафной «Брюгге». Выйдя один на один с Миньоле, Антони технично пробил мимо голкипера в сетку.

Ответный матч состоится 27 февраля в Манчестере.