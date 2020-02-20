«Брюгге» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 15-й минуте открыли хозяева. Миньоле сильно выбил мяч вперёд из своей штрафной, Ромеро зачем-то выбежал из ворот, хотя Бонавентуре явно оказывался у мяча раньше, и Эммануэль перебросил мяч через Серхио, отправив его в сетку.
А на 36-й минуте, после вброса мяча из аута Мехеле упустил и его, и Марсьяля, который перехватил мяч и убежал к штрафной «Брюгге». Выйдя один на один с Миньоле, Антони технично пробил мимо голкипера в сетку.
Ответный матч состоится 27 февраля в Манчестере.
Лига Европы. 1/16 финала
«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (1:1)
Голы: Деннис, 15 (1:0). Марсьяль, 36 (1:1)«Брюгге»: Миньоле, Баланта (Вормер, 47), Мехеле, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Де Кейпер (Схрейверс, 73), Ритс, Ванакен, Тау (Де Кетеларе, 62), Деннис«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Шоу, Магуайр, Линделеф, Далот (Бруну Фернандеш, 81), Уильямс, Мата, Матич, Перейра (Фред, 71), Марсьяль (Игало, 67), ЛингардПредупреждения: Баланта, 39. Ванакен, 54. Перейра, 69. Мехеле, 90+3