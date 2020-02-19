Селадес: В Лиге чемпионов «Валенсия» стабильно показывает хороший футбол

Главный тренер «Валенсии»поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Нам противостоит очень атакующая команда, они не зря являются самым результативным клубом серии А и Европы в целом.

"Аталанта" проводит блестящий сезон. Эта команда обожает идти вперед. У нас много кадровых проблем, но мы постараемся справиться теми силами, которые у нас есть.

К сожалению, нас преследует эпидемия травм. Невероятно жалко, что не все ребята могут принять участие в матче и получить от него удовольствие.

С другой стороны, у остальных футболистов есть отличная возможность проявить себя. Нужно просто адаптироваться в имеющихся условиях.

В гостях мы играем не так удачно, но в Лиге чемпионов добились нескольких хороших результатов на выезде, победив в Лондоне и Амстердаме [»Челси« и "Аякс" соответственно].

Вообще, в Лиге чемпионов мы стабильно показывали хороший футбол. Все внимание на предстоящем матче!», — приводит слова Селадеса пресс-служба УЕФА. 0