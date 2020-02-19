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    Селадес: В Лиге чемпионов «Валенсия» стабильно показывает хороший футбол

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    Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

    Альберт Селадес
    Альберт Селадес

    «Нам противостоит очень атакующая команда, они не зря являются самым результативным клубом серии А и Европы в целом.

    "Аталанта" проводит блестящий сезон. Эта команда обожает идти вперед. У нас много кадровых проблем, но мы постараемся справиться теми силами, которые у нас есть.

    К сожалению, нас преследует эпидемия травм. Невероятно жалко, что не все ребята могут принять участие в матче и получить от него удовольствие.

    С другой стороны, у остальных футболистов есть отличная возможность проявить себя. Нужно просто адаптироваться в имеющихся условиях.

    В гостях мы играем не так удачно, но в Лиге чемпионов добились нескольких хороших результатов на выезде, победив в Лондоне и Амстердаме [»Челси« и "Аякс" соответственно].

    Вообще, в Лиге чемпионов мы стабильно показывали хороший футбол. Все внимание на предстоящем матче!», — приводит слова Селадеса пресс-служба УЕФА. 0

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