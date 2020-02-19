Лаймер: Жаль, что Кейн и Сон не сыграют за «Тоттенхэм»

Полузащитник «Лейпцига»поделился ожиданиями от выездного матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Будучи ребенком, всегда мечтал о таких матчах. Конечно же, такое запомнится навсегда.

Все мы с нетерпением ждем начала игры. Знаем, какой футбол хотим показать. Осталось только воплотить свой план в жизнь.

Очень жаль, что "шпорам" не помогут такие хорошие футболисты, как Гарри Кейн и Сон Хын Мин. Я всегда хотел играть против лучших. Но будем работать с тем, что имеем», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Тоттэнхэм» подтвердил, что Сон Хын Мин пропустил завтрашний матч с «Лейпцигом». Корейскому форварду требуется операция на руке, которую он сломал в воскресном матче с «Астон Виллой». 0