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    Лэмпард: «Челси» не заслужил поражение в матче с «МЮ»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 26 тура АПЛ.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Тяжело принять этот результат. Тяжелая ночь для нас. Мы не наиграли на поражение. Не знаю, сколько ударов мы нанесли, но по ощущениям много.

    Если вы не забиваете, то не побеждаете. Мы четвертые, и сезон в самом разгаре. Мало, кто ждал, что мы будем так высоко.Нам нужны голы от атакующих игроков, но в этом сезоне у нас их не так много. Мы не можем полагаться весь сезон лишь на Тэмми Абрахама.

    Гарри Магуайр должен был быть удален, по-моему, это очевидно. И это перевернуло бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитать. В случае с Жиру, то его ноготь был в офсайде. Здесь сложно спорить с правилами. Не могу понять, почему судьи не используют мониторы», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (41 очко), а «Манчестер Юнайтед» — седьмое (38 очков). 0

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