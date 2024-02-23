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    ЦСКА подтвердил информацию о переходе иранца Риванди

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    Московский ЦСКА сообщил о подписании защитника Амирхоссейна Риванди.

    Амирхоссейн Риванди
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    Амирхоссейн Риванди

    Риванди перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

    19-летний иранец проходил стажировку в молодежной команде в рамках партнерства с иранской академией KIA и принял участие в двух товарищеских матчах против «Спартака», в которых отметился голевой передачей и заработанным пенальти.

    По итогам тренировочного процесса и контрольной встречи с «Химками» было принято решение подписать с ним контракт.

    Риванди был отобран для стажировки в молодежной команде по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов армейцев в иранскую академию в декабре 2023 года и январе 2024 года.

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