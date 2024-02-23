ЦСКА подтвердил информацию о переходе иранца Риванди

Московский сообщил о подписании защитника

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Амирхоссейн Риванди Фото: pfc-cska.com

Риванди перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

19-летний иранец проходил стажировку в молодежной команде в рамках партнерства с иранской академией KIA и принял участие в двух товарищеских матчах против «Спартака», в которых отметился голевой передачей и заработанным пенальти.

По итогам тренировочного процесса и контрольной встречи с «Химками» было принято решение подписать с ним контракт.

Риванди был отобран для стажировки в молодежной команде по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов армейцев в иранскую академию в декабре 2023 года и январе 2024 года.

Ранее ЦСКА объявил о переходе алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.