«МЮ» готов заплатить 40 млн евро за ведущего игрока «Байера»

Джереми Фримпонг Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Кристиана Фалька, серьезный интерес к нидерландскому игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».
Источник утверждает, что английский клуб уже провел переговоры с окружением футболиста.
Сумма отступных, указанная в контракте Джереми с «Байером», составляет 40 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 27 матчей, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.
Напомним, сообщалось, что «Интер» готов заплатить 13 млн фунтов за защитника «МЮ».