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    «МЮ» готов заплатить 40 млн евро за ведущего игрока «Байера»

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    Защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Джереми Фримпонг
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    Джереми Фримпонг

    По информации журналиста Кристиана Фалька, серьезный интерес к нидерландскому игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

    Источник утверждает, что английский клуб уже провел переговоры с окружением футболиста.

    Сумма отступных, указанная в контракте Джереми с «Байером», составляет 40 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 27 матчей, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

    Напомним, сообщалось, что «Интер» готов заплатить 13 млн фунтов за защитника «МЮ».

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