Агент Угальде рассказал, почему игрок перешел в «Спартак»

Нападающийсогласился играть заиз-за денег. Об этом рассказал агент футболиста Курт Морсинк.

«Манфред счастлив. Он в Дубае, у него предсезонка. В России он провел всего два дня, и это был очень сложный процесс.

Это то, чего он хотел, он счастлив это сделать, и это крупнейший клуб в России. Мы понимаем весь негатив, хорошее и плохое, но это тот шаг, которого он хотел, и во всем этом больше позитива, чем негатива.

На финансовом уровне для Манфреда это была возможность обеспечить свою жизнь, но это не значит, что двери для возможного трансфера игрока в ближайшем будущем будут закрыты. Возможно, это будет немного сложнее, поскольку "Твенте" — в большей степени продающий клуб, а "Спартак" — более крупный клуб, он больше платит.

Но мы понимаем также и то, что российская команда пока не может играть в еврокубках», — приводит слова Морсинка Teletica Deportes Radio.

Напомним, сообщалось, что «Спартак» заплатил «Твенте» за Угальде 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего форварда в пять миллионов евро.