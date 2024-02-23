ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 09:40
    • Зверев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
  • 09:29
    • Вратарь «Ромы» Свилар — среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 09:15
    • «Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», «Денвер» разгромил «Вашингтон», Йокич оформил трипл-дабл
  • 08:07
    • ЦСКА подтвердил информацию о переходе иранца Риванди
    Все новости спорта

    Агент Угальде рассказал, почему игрок перешел в «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Твенте
    Нападающий Манфред Угальде согласился играть за «Спартак» из-за денег. Об этом рассказал агент футболиста Курт Морсинк.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Манфред счастлив. Он в Дубае, у него предсезонка. В России он провел всего два дня, и это был очень сложный процесс.

    Это то, чего он хотел, он счастлив это сделать, и это крупнейший клуб в России. Мы понимаем весь негатив, хорошее и плохое, но это тот шаг, которого он хотел, и во всем этом больше позитива, чем негатива.

    На финансовом уровне для Манфреда это была возможность обеспечить свою жизнь, но это не значит, что двери для возможного трансфера игрока в ближайшем будущем будут закрыты. Возможно, это будет немного сложнее, поскольку "Твенте" — в большей степени продающий клуб, а "Спартак" — более крупный клуб, он больше платит.

    Но мы понимаем также и то, что российская команда пока не может играть в еврокубках», — приводит слова Морсинка Teletica Deportes Radio.

    Напомним, сообщалось, что «Спартак» заплатил «Твенте» за Угальде 15 миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего форварда в пять миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Байер» уверенно переиграть «Майнц»?
  • «Байер» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Реал Сосьедад» укрепит свои позиции в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • В Минске СКА будет настроен на уверенную победу
  • «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мец — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Свентек — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры