«Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», «Денвер» разгромил «Вашингтон», Йокич оформил трипл-дабл

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Стефен Карри Фото: nba.com

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28).

Лидер хозяев Стефен Карри набрал 32 очка и сделал восемь передач. Еще 20 очков «Уорриорз» принес Эндрю Уиггинс.

У «Лейкерс» выделялся Энтони Дэвис, набравший 27 очков. Кроме того, в его активе 15 подборов.

«Голден Стэйт» выиграл семь из восьми последних матчей.

«Денвер» выиграл на своей площадке у «Вашингтона» — 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27).

Центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл из 21 очка, 19 подборов и 15 передач. Серб реализовал все десять бросков с игры. Форвард «Наггетс» Майкл Портер оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

У гостей самым результативным стал Кайл Кузма, в активе которого 31 очко и 12 подборов.

«Вашингтон» проиграл девятый матч подряд.

НБА. Результаты игрового дня

«Торонто» — «Бруклин» 121:93 (30:21, 29:27, 23:23, 39:22)

«Индиана» — «Детройт» 129:115 (42:25, 30:18, 30:45, 27:27)

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)

«Кливленд» — «Орландо» 109:116 (24:29, 26:25, 32:32, 27:30)

«Даллас» — «Финикс» 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)

«Оклахома-Сити» — «Клипперс» 129:107 (35:33, 26:26, 35:23, 33:25)

«Чикаго» — «Бостон» 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33)

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26)

«Юта» — «Шарлотт» 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)

«Денвер» — «Вашингтон» 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» 127:122 (30:32, 35:25, 28:30, 34:35)

«Голден Стэйт» — «Лейкерс» 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28)