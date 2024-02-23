«Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», «Денвер» разгромил «Вашингтон», Йокич оформил трипл-дабл

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28).
Лидер хозяев Стефен Карри набрал 32 очка и сделал восемь передач. Еще 20 очков «Уорриорз» принес Эндрю Уиггинс.
У «Лейкерс» выделялся Энтони Дэвис, набравший 27 очков. Кроме того, в его активе 15 подборов.
«Голден Стэйт» выиграл семь из восьми последних матчей.
«Денвер» выиграл на своей площадке у «Вашингтона» — 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27).
Центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл из 21 очка, 19 подборов и 15 передач. Серб реализовал все десять бросков с игры. Форвард «Наггетс» Майкл Портер оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.
У гостей самым результативным стал Кайл Кузма, в активе которого 31 очко и 12 подборов.
«Вашингтон» проиграл девятый матч подряд.
НБА. Результаты игрового дня
«Торонто» — «Бруклин» 121:93 (30:21, 29:27, 23:23, 39:22)
«Индиана» — «Детройт» 129:115 (42:25, 30:18, 30:45, 27:27)
«Филадельфия» — «Нью-Йорк» 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)
«Кливленд» — «Орландо» 109:116 (24:29, 26:25, 32:32, 27:30)
«Даллас» — «Финикс» 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)
«Оклахома-Сити» — «Клипперс» 129:107 (35:33, 26:26, 35:23, 33:25)
«Чикаго» — «Бостон» 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33)
«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26)
«Юта» — «Шарлотт» 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)
«Денвер» — «Вашингтон» 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)
«Сакраменто» — «Сан-Антонио» 127:122 (30:32, 35:25, 28:30, 34:35)
«Голден Стэйт» — «Лейкерс» 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28)