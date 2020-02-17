Зидан: Обидно терять два очка, но игрой я доволен

Главный тренер мадридскогопрокомментировал ничейный исход поединка против(2:2) в 24-м туре Ла Лиги.

«Из-за усилий, которые мы приложили, мне обидно терять два очка, но я также испытываю удовлетворение из-за того, что мы делали на поле. Мы потеряли два очка дома. Нелегко вернуться в игру после такого гола — Денис Суарес отдал феноменальный пас.

Трудно все время быть в игре. Порой не всегда команда может хорошо защищаться, но в целом у нас все неплохо в обороне.

Да, я доволен всеми. Хорошо, что вернулся Азар. Он играл 70 минут, как и было запланировано, и он был хорош», — цитирует Зидана AS.

«Реал» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, на одно очко опережая «Барселону». «Сельта» (21 очко) покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место. 0