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    Зидан: Обидно терять два очка, но игрой я доволен

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход поединка против «Сельты» (2:2) в 24-м туре Ла Лиги.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Из-за усилий, которые мы приложили, мне обидно терять два очка, но я также испытываю удовлетворение из-за того, что мы делали на поле. Мы потеряли два очка дома. Нелегко вернуться в игру после такого гола — Денис Суарес отдал феноменальный пас.

    Трудно все время быть в игре. Порой не всегда команда может хорошо защищаться, но в целом у нас все неплохо в обороне.

    Да, я доволен всеми. Хорошо, что вернулся Азар. Он играл 70 минут, как и было запланировано, и он был хорош», — цитирует Зидана AS.

    «Реал» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, на одно очко опережая «Барселону». «Сельта» (21 очко) покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место. 0

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