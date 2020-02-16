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    Marca: Фёдор Смолов перешёл в «Сельту», чтобы освежить память о России-матушке

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    Испанская газета Marca опубликовала статью под названием «Смолов — плохое воспоминание для Рамоса». Этот материал вышел в преддверии матча 24 тура Примеры между «Сельтой» и мадридским «Реалом».

    Федор Смолов и его партнеры по команде
    Федор Смолов и его партнеры по команде

    «Фёдор Смолов перешёл в "Сельту", чтобы освежить память о России-матушке со времён славных дней Карпина и Мостового. Он решил сделать это в непростые времена, когда клуб из Виго испытывает трудности, но он способен изменить лицо этой команды.

    Сегодня вечером Смолов не впервые встретится с Серхио Рамосом. Он был кошмаром для капитана мадридского "Реала" и Жерара Пике в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), который прошёл в ноябре 2017 года. В том матче Смолов показал, как должен двигаться на поле центральный форвард. Он не только забил два гола из трёх, но и разбил оборону сборной Испании», — написали испанцы о Федоре Смолове. 0

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