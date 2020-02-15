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    «Интер» и «Наполи» претендуют на защитника «Вероны»

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    Защитник «Вероны» Мараш Кумбула, с большой вероятностью, станет пополнит ряды одного из европейских топ-клубов в летнее трансферное окно.

    Мариш Кумбула
    Мариш Кумбула

    Как сообщает Calciomercato.com, в настоящее время главными претендентами на 20-летнего футболиста являются «Интер» и «Наполи». Оба клуба готовы предложить за албанца больше конкурентов. Минимальная стоимость Мараша оценивается в € 20 млн, однако в «Вероне» уверены, что в ближайшие месяцы цена значительно вырастет.

    Ранее сообщалось, что за прогрессом игрока следят «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Кумбула — воспитанник «Вероны». В нынешнем сезоне защитник в 17 встречах чемпионата Италии забил 1 мяч. 0

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