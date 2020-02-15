«Интер» и «Наполи» претендуют на защитника «Вероны»

Мариш Кумбула
globallookpress.com
Как сообщает Calciomercato.com, в настоящее время главными претендентами на 20-летнего футболиста являются «Интер» и «Наполи». Оба клуба готовы предложить за албанца больше конкурентов. Минимальная стоимость Мараша оценивается в € 20 млн, однако в «Вероне» уверены, что в ближайшие месяцы цена значительно вырастет.
Ранее сообщалось, что за прогрессом игрока следят «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Кумбула — воспитанник «Вероны». В нынешнем сезоне защитник в 17 встречах чемпионата Италии забил 1 мяч. 0