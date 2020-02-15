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    Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» примет «Хетафе», Смолов против «Реала»

    Обзор матчей 24 тура Примеры

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    «Атлетико»
    «Атлетико»
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    С 14 по 16 февраля проходят матчи 24 тура испанской Примеры.

    «Валенсия» — «Атлетико» М 2:2

    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» — 2:2.

    В составе хозяев поля отличились Габриэл Паулиста и Джеффри Кондогбия.

    За мадридский клуб голы забили Маркос Льоренте и Томас Парти.

    Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 80-й минуте. Для российского хавбека этот матч стал первым после травмы.

    «Атлетико» находится на 4-й строчке в таблице Примеры, «Валенсия» занимает 6-е место.

    Примера. 24- тур
    «Валенсия» — «Атлетико» — 2:2 (1:2)
    Голы: Льоренте, 15 (0:1). Габриэл Паулиста, 40 (1:1). Партей, 43 (1:2). Кондогбья, 59 (2:2)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 90+4), Парехо, Кондогбья, Солер (Черышев, 80), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 60), Гомес, Торрес«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас (Мората, 66), Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Коке (Феррейра-Карраско, 77), Сауль, Льоренте, Партей, Корреа, ВитолоПредупреждения: Лоди, 26. Габриэл Паулиста, 55. Врсалько, 58. Мангала, 67. Гомес, 79

    «Мальорка» — «Алавес»

    15 февраля, 15:00 мск

    «Барселона» — «Хетафе»

    15 февраля, 18:00 мск

    «Вильярреал» — «Леванте»

    15 февраля, 20:30 мск

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    «Гранада» — «Вальядолид»

    15 февраля, 23:00 мск

    «Севилья» — «Эспаньол»

    16 февраля, 14:00 мск

    «Леганес» — «Бетис»

    16 февраля, 16:00 мск

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад»

    16 февраля, 18:00 мск

    «Атлетик» Б — «Осасуна»

    16 февраля, 20:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Сельта»

    16 февраля, 23:00 мск

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