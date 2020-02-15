Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» примет «Хетафе», Смолов против «Реала»

С 14 по 16 февраля проходят матчи 24 тура испанской Примеры.

«Валенсия» — «Атлетико» М 2:2

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Атлетико» — 2:2.

В составе хозяев поля отличились Габриэл Паулиста и Джеффри Кондогбия.

За мадридский клуб голы забили Маркос Льоренте и Томас Парти.

Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 80-й минуте. Для российского хавбека этот матч стал первым после травмы.

«Атлетико» находится на 4-й строчке в таблице Примеры, «Валенсия» занимает 6-е место.

Примера. 24- тур «Валенсия» — «Атлетико» — 2:2 (1:2) Голы: Льоренте, 15 (0:1). Габриэл Паулиста, 40 (1:1). Партей, 43 (1:2). Кондогбья, 59 (2:2)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 90+4), Парехо, Кондогбья, Солер (Черышев, 80), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 60), Гомес, Торрес«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас (Мората, 66), Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Коке (Феррейра-Карраско, 77), Сауль, Льоренте, Партей, Корреа, ВитолоПредупреждения: Лоди, 26. Габриэл Паулиста, 55. Врсалько, 58. Мангала, 67. Гомес, 79

«Мальорка» — «Алавес»

15 февраля, 15:00 мск

«Барселона» — «Хетафе»

15 февраля, 18:00 мск

«Вильярреал» — «Леванте»

15 февраля, 20:30 мск

«Гранада» — «Вальядолид»

15 февраля, 23:00 мск

«Севилья» — «Эспаньол»

16 февраля, 14:00 мск

«Леганес» — «Бетис»

16 февраля, 16:00 мск

«Эйбар» — «Реал Сосьедад»

16 февраля, 18:00 мск

«Атлетик» Б — «Осасуна»

16 февраля, 20:30 мск

«Реал Мадрид» — «Сельта»

16 февраля, 23:00 мск