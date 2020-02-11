Два клуба АПЛ заинтересованы в услугах экс-форварда «Спартака»

Нападающийв летнее трансферное окно может сменить команду, информирует Daily Mail.

Как передает источник, в его приобретении заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Клубы уже начали переговоры. Отмечается, что голландский клуб готов рассмотреть продажу игрока, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Промеса 11 голов и 5 результативных передач в 18 матчах чемпионата Голландии.

Ранее он выступал за «Севилью» и «Спартак». Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. 0