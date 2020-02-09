«Сельта» — «Севилья»: счет матча 21, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Испаниина своем поле одержала победу над— 1:1.

Счет в матче открыли гости на 23-й минуте. Прошла быстрая контратака «Севильи» после перехвата мяча у своей штрафной. Лукас Олас позволил Эн-Несири обокрасть себя и убежать в штрафную.

Выход один на один с голкипером Юссеф реализовал, технично подрезав мяч над Рубеном Бланко и отправив его в сетку ворот.

На 78-й минуте клуб из Виго отыгрался. Рафинья вырезал передачу на Аспаса, Яго в штрафной обыграл Вацлика и с острого угла пробил по воротам.

Кто-то из защитников пытался в подкате вынести мяч, но вместо этого лишь помог ему оказаться в сетке.

А в добавленное время Йокушлу Окай увидел на левом фланге никем не прикрытого Систо и вырезал передачу ему на ход. Пионе Систо убежал к воротам и пробил между ног Вацлика в дальний угол, забив с рикошетом от штанги.

Российский форвард Федор Смолов вышел в старте «Сельты» и не отметился результативными действиями. 30-летний футболист получил желтую карточку на 80-й минуте матча и был заменен в концовке игры.

«Сельта» с 20 очками поднимается на 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» — 4-е место и 39 баллов.