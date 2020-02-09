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    «Сельта» вырвала победу у «Севильи»

    «Сельта» — «Севилья»: счет матча 21, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле одержала победу над «Севильей» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли гости на 23-й минуте. Прошла быстрая контратака «Севильи» после перехвата мяча у своей штрафной. Лукас Олас позволил Эн-Несири обокрасть себя и убежать в штрафную.

    Выход один на один с голкипером Юссеф реализовал, технично подрезав мяч над Рубеном Бланко и отправив его в сетку ворот.

    На 78-й минуте клуб из Виго отыгрался. Рафинья вырезал передачу на Аспаса, Яго в штрафной обыграл Вацлика и с острого угла пробил по воротам.

    Кто-то из защитников пытался в подкате вынести мяч, но вместо этого лишь помог ему оказаться в сетке.

    А в добавленное время Йокушлу Окай увидел на левом фланге никем не прикрытого Систо и вырезал передачу ему на ход. Пионе Систо убежал к воротам и пробил между ног Вацлика в дальний угол, забив с рикошетом от штанги.

    Российский форвард Федор Смолов вышел в старте «Сельты» и не отметился результативными действиями. 30-летний футболист получил желтую карточку на 80-й минуте матча и был заменен в концовке игры.

    «Сельта» с 20 очками поднимается на 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» — 4-е место и 39 баллов.

    Примера. 23-й тур
    «Сельта» — «Севилья» — 2:1 (0:1)
    Голы: Эн-Несири, 23 (0:1). Аспас, 78 (1:1). Систо, 90+1 (2:1)«Сельта»: Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 70), Мендес (Систо, 46), Аспас, Смолов (Мина, 88)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Эскудеро, Хоан Хордан, Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (де Йонг, 73), ОкампосПредупреждения: Мурильо, 51. Диегу Карлос, 63. Мальо, 79. Смолов, 80. Эскудеро, 90+4
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