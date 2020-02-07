Чемпион мира назвал «Барселону» клубом клоунов

Чемпион мира-1998 в составе сборной Франциижестко раскритиковал

«Это настоящий клуб клоунов, у них все всегда шиворот-навыворот. Они купили Коутинью и Дембеле, а теперь хотят с ними распрощаться.

Такое впечатление, словно в клубе нет долгосрочного проекта. Единственный приоритет для них — это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание.

У "Барселоны" очень много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают достаточным профессионализмом, необходимым для того, чтобы занимать те или иные должности», — сказал Дюгарри в интервью RMC Sport.

Напомним, что француз выступал за каталонский клуб с 1997 по 1998 год.

После 22 туров примеры «Барселона» идет на втором месте, набрав 46 очков. Накануне сине-гранатовые вылетели из Кубка Испании, уступив «Атлетику» (0:1). 0