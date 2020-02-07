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    «Барселона» решила снизить цену на Котутиньо

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    «Барселона» рассматривает варианты с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    По информации источника, руководство каталонского клуба понимает, что на рынке не найдется покупателей на бразильца, если ценник на футболиста будет достигать € 100 млн. Мюнхенская «Бавария», за которую сейчас выступает Коутиньо, также не намерена выкупать хавбека у «Барселоны» и платить игроку € 8 млн в год.

    Однако «Барселона» готова расстаться с футболистом, если клубу поступит предложение в размере € 80-90 млн. Но, учитывая форму Филиппе, это будет сделать непросто.

    В этом сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в 18 матчах чемпионата Германии. Бразильский хавбек отличился шестью голами и стал автором шести результативных передач в Бундеслиге. 0

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