«Барселона» не будет увольнять Абидаля из-за конфликта с Месси

Президент «Барселоны»не собирается увольнять спортивного директора клуба, сообщает Sport.es

По данным издания, Бартомеу хочет разрешить конфликт между Абидалем и капитаном команды Лионелем Месси, не прибегая к радикальным решениям.

Бартомеу планирует отправиться вместе с командой на четвертьфинальный матч Кубка Испании с «Атлетиком» в Бильбао, чтобы показать единство в клубе.

Напомним, между Лео Месси и спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем разгорелся конфликт из-за слов последнего о бывшем тренере каталонцев Эрнесто Вальверде.

Общаясь с прессой, Абидаль заявил, что не все футболисты были довольны экс-наставником команды, поэтому не выкладывались в матчах на сто процентов.

Месси возмутили слова Абидаля, и аргентинец призвал функционера назвать конкретные имена футболистов, а также заниматься своим делом в каталонском клубе и брать на себя ответственность за управление им. 0