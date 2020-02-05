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    «Барселона» не будет увольнять Абидаля из-за конфликта с Месси

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    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не собирается увольнять спортивного директора клуба Эрика Абидаля, сообщает Sport.es.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По данным издания, Бартомеу хочет разрешить конфликт между Абидалем и капитаном команды Лионелем Месси, не прибегая к радикальным решениям.

    Бартомеу планирует отправиться вместе с командой на четвертьфинальный матч Кубка Испании с «Атлетиком» в Бильбао, чтобы показать единство в клубе.

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    • Напомним, между Лео Месси и спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем разгорелся конфликт из-за слов последнего о бывшем тренере каталонцев Эрнесто Вальверде.

    Общаясь с прессой, Абидаль заявил, что не все футболисты были довольны экс-наставником команды, поэтому не выкладывались в матчах на сто процентов.

    Месси возмутили слова Абидаля, и аргентинец призвал функционера назвать конкретные имена футболистов, а также заниматься своим делом в каталонском клубе и брать на себя ответственность за управление им. 0

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