Месси играл в последних матчах «Барселоны» с травмой — СМИ

Нападающийиграл в последних матчах команды с повреждением бедра, сообщает ESPN.

Как отмечает источник, капитан каталонцев выходил на поле, несмотря на боль. В «Барселоне» знают о травме Месси. Медицинский штаб каталонцев продолжает следить за состоянием нападающего.

Возможно, причина повреждения Месси — изменения в тренировочном процессе команды после прихода нового тренера Кике Сетьена. Наставник проводит слишком интенсивные тренировки.

В двух последних встречах каталонского клуба Лионель Месси забил два мяча и отдал три результативные передачи. 0