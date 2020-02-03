Инфантино предложил проводить КАН раз в четыре года

Президентпредложил уменьшить частоту проведения матчей Кубка африканских наций. Интервью представителя организации представили в New York Times.

«Мы много лет говорим о развитии африканского футбола. Пеле однажды сказал, что африканская команда выиграет чемпионат мира по футболу, но этого не произошло. Похоже, мы не добились прогресса. Сегодняшний день должен стать тем, когда мы перевернем эту страницу.

КАН приносит в 20 раз меньше доходов, чем чемпионат Европы. Так ли хорош Кубок африканских наций в коммерческом плане? Он помог развить инфраструктуру? Подумайте о том, чтобы проводить турнир каждые четыре года», — сказал Инфантино. 0