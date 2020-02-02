Сборная США обыграла Коста-Рику в товарищеском матче
ussoccer.com
Единственный гол был забит в начале второго тайма. С пенальти отличился 18-летний нападающий Улиссес Льянес.
Товарищеские матчи
США — Коста-Рика — 1:0 (0:0)
Гол: Льянес, 50 — с пенальтиСША: Джонсон (Хамид, 76), Циммерман, Лонг (Маккензи, 62), Кэннон, Винс (Гаспер, 77), Ллетджет, Юэилл, Ааронсон (Серванья, 66), Арриола, Льянес (Льюис, 73), Феррейра (Зардес, 62)Коста-Рика: Альварадо, Гонсалес, Матаррита (Мора, 63), Фульер, Браун, Гусман, Техеда (Альфаро, 70), Сегура (Леаль, 46), Ласситер (Диас, 46), Уренья (Нуньес, 78), Венегас (Угальде, 78)Предупреждения: Матаррита, 26. Льянес, 69