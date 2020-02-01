«Ренн» — «Нант»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

В составе «Нанта» забили Мозес Симон, еще один мяч стал автоголом в исполнении Дамьена Да Силвы.

У «Ренна» дубль оформил Рафинья, еще один гол забил Бенжамен Буриго. Отметим, что хозяева поля два мяча забили уже в добавленное время.

«Нант» занимает шестое место в таблице Лиги 1. «Ренн» продолжает удерживать третью строчку и отстает от лидера чемпионата «ПСЖ» на 12 очков.