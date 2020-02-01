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    «Ренн» вырвал победу у «Нанта»

    «Ренн» — «Нант»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ренн Нант Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В матче 22-го тура чемпионата Франции «Ренн» одержал домашнюю победу над «Нантом» со счетом 3:2.

    «Ренн»
    «Ренн»

    В составе «Нанта» забили Мозес Симон, еще один мяч стал автоголом в исполнении Дамьена Да Силвы.

    У «Ренна» дубль оформил Рафинья, еще один гол забил Бенжамен Буриго. Отметим, что хозяева поля два мяча забили уже в добавленное время.

    «Нант» занимает шестое место в таблице Лиги 1. «Ренн» продолжает удерживать третью строчку и отстает от лидера чемпионата «ПСЖ» на 12 очков.

    Лига 1. 22-й тур
    «Ренн» — «Нант» — 3:2 (0:0)
    Голы: Да Силва, 47 — в свои ворота (0:1). Рафинья, 71 (1:1). Саймон, 80 (1:2). Буриго, 90+5 (2:2). Рафинья, 90+6 (3:2)Нереализованный пенальти: Рафинья, 71 (вратарь)«Ренн»: Менди, Да Силва, А.Траоре, Желен, Мауасса, Юну (Гбохо, 57), Леа Силики (Буриго, 65), Камавинга (Дель Кастильо, 83), Ньянг, Тэ, Рафинья«Нант»: Лафон, Аппиа (Прадо Руис, 86), Ваге, Ш.Траоре, Крхин, Туре, Блас, Луза, Бамба (Мутуссами, 90+2), Саймон, Эмон (Абед, 67)Предупреждения: Аппиа, 18. Мауасса, 32. Эмон, 53. Дель Кастильо, 59. Рафинья, 60. Лафон, 60. Бамба, 90+1. Боэй, 90+11. Камавинга, 90+11
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