«Ренн» — «Нант»: счет матча 3:2, обзор голов

В составе «Нанта» забили Мозес Симон, еще один мяч стал автоголом в исполнении Дамьена Да Силвы.
У «Ренна» дубль оформил Рафинья, еще один гол забил Бенжамен Буриго. Отметим, что хозяева поля два мяча забили уже в добавленное время.
«Нант» занимает шестое место в таблице Лиги 1. «Ренн» продолжает удерживать третью строчку и отстает от лидера чемпионата «ПСЖ» на 12 очков.
Лига 1. 22-й тур
«Ренн» — «Нант» — 3:2 (0:0)
Голы: Да Силва, 47 — в свои ворота (0:1). Рафинья, 71 (1:1). Саймон, 80 (1:2). Буриго, 90+5 (2:2). Рафинья, 90+6 (3:2)Нереализованный пенальти: Рафинья, 71 (вратарь)«Ренн»: Менди, Да Силва, А.Траоре, Желен, Мауасса, Юну (Гбохо, 57), Леа Силики (Буриго, 65), Камавинга (Дель Кастильо, 83), Ньянг, Тэ, Рафинья«Нант»: Лафон, Аппиа (Прадо Руис, 86), Ваге, Ш.Траоре, Крхин, Туре, Блас, Луза, Бамба (Мутуссами, 90+2), Саймон, Эмон (Абед, 67)Предупреждения: Аппиа, 18. Мауасса, 32. Эмон, 53. Дель Кастильо, 59. Рафинья, 60. Лафон, 60. Бамба, 90+1. Боэй, 90+11. Камавинга, 90+11