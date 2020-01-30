Соболев все еще не верит в переход в «Спартак»

Форвардподелился впечатлениями от перехода в «Спартак» из «Крыльев Советов».

«Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в "Спартак". Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на "Открытие" — всегда поражался поддержке "Спартака", тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация!», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака». 0