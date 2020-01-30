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    Соболев все еще не верит в переход в «Спартак»

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    Форвард Александр Соболев поделился впечатлениями от перехода в «Спартак» из «Крыльев Советов».

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Еще не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешел в "Спартак". Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

    Сколько раз играл на "Открытие" — всегда поражался поддержке "Спартака", тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

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    • Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация!», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака». 0

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