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    «Арсенал» договорился о переходе испанского защитника — СМИ

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    Лондонский «Арсенал» договорился с бразильским «Фламенго» о переходе защитника Пабло Мари.

    Пабло Мари
    Пабло Мари

    Об этом сообщает Goal.com.

    Переговоры между клубами едва не сорвались на прошлой неделе, но теперь им удалось утрясти детали, так как «Арсенал» улучшил свое предложение.

    26-летний Мари, который уже проходил медосмотр в «Арсенале», вернется в Лондон, чтобы подписать контракт.

    Футболист будет выступать за лондонский клуб на правах аренды во второй части текущего сезона. После этого «Арсенал» сможет выкупить его контракт.

    Напомним, в качестве усиления центра обороны «канониры» также рассматривали защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко. 0

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