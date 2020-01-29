«Арсенал» договорился о переходе испанского защитника — СМИ

Лондонскийдоговорился с бразильскимо переходе защитника

Об этом сообщает Goal.com.

Переговоры между клубами едва не сорвались на прошлой неделе, но теперь им удалось утрясти детали, так как «Арсенал» улучшил свое предложение.

26-летний Мари, который уже проходил медосмотр в «Арсенале», вернется в Лондон, чтобы подписать контракт.

Футболист будет выступать за лондонский клуб на правах аренды во второй части текущего сезона. После этого «Арсенал» сможет выкупить его контракт.

Напомним, в качестве усиления центра обороны «канониры» также рассматривали защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко. 0