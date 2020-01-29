«МЮ» подтвердил переход Фернандеша из «Спортинга»

на своем официальном сайте сообщил о том, что достиг соглашения с лиссабонскимпо трансферу полузащитника

Отмечается, что 25-летний полузащитник сборной Португалии еще должен пройти медосмотр, а также согласовать некоторые условия личного контракта.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что «Спортинг» заработает 55 миллионов евро в ближайшее время, а в будущем может получить еще 25 млн в виде бонусов.

Фернандеш выступал за лиссабонский клуб с лета 2017 года после того, как его купили у итальянской «Сампдории» за 9,69 млн евро.

В 137 матчах за «Спортинг» он забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи. 0