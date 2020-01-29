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    «МЮ» подтвердил переход Фернандеша из «Спортинга»

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    «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил о том, что достиг соглашения с лиссабонским «Спортингом» по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Отмечается, что 25-летний полузащитник сборной Португалии еще должен пройти медосмотр, а также согласовать некоторые условия личного контракта.

    Ранее британские СМИ сообщали о том, что «Спортинг» заработает 55 миллионов евро в ближайшее время, а в будущем может получить еще 25 млн в виде бонусов.

    Фернандеш выступал за лиссабонский клуб с лета 2017 года после того, как его купили у итальянской «Сампдории» за 9,69 млн евро.

    В 137 матчах за «Спортинг» он забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи. 0

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