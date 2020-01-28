Сёмин: Иск к Геркусу — не мой вопрос

Главный тренер московского «Локомотива»прокомментировал исковое заявление, поданное клубом к бывшему генеральному директору «Локо»

Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб.

«Это не мой вопрос — я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нёс.

Я был в чём-то недоволен Геркусом? Почему я недоволен? Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали. И доволен сейчас.

Я могу говорить только про спортивную составляющую, эту работу мы выполнили хорошо», — сказал Сёмин изданию «Чемпионат».

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017. 0