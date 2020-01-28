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    Сёмин: Иск к Геркусу — не мой вопрос

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    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал исковое заявление, поданное клубом к бывшему генеральному директору «Локо» Илье Геркусу.

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    Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб.

    «Это не мой вопрос — я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нёс.

    Я был в чём-то недоволен Геркусом? Почему я недоволен? Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали. И доволен сейчас.

    Я могу говорить только про спортивную составляющую, эту работу мы выполнили хорошо», — сказал Сёмин изданию «Чемпионат».

    Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017. 0

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