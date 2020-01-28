В «Локомотиве» объяснили исковое заявление к Геркусу

Директор по связям с общественностью «Локомотива»прокомментировал исковое заявление, поданное к бывшему генеральному директору московского клуба

Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб.

«В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба.

В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — сообщил Брейдо изданию «Чемпионат».

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017. 0