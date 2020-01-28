Состоялась жеребьевка пятого раунда — 1/8 финала Кубка Англии.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии twitter.com/EmiratesFACup 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» проведет выездную встречу против «Шеффилд Уэнсдей».

Если «Ливерпуль» в переигровке обыграет «Шрусбери», то в следующем раунде им предстоит сойтись с «Челси».

Все пары пятого раунда:

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»

«Рединг»/«Кардифф» — «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» — «Ливерпуль»/«Шрусбери»

«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»/«Оксфорд»

«Лестер» — «Ковентри»/«Бирмингем»

«Нортхемптон»/«Дерби» — «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон»/«Тоттенхэм» — «Норвич»

«Портсмут» — «Борнмут»/«Арсенал»

Матчи 1/8 финала пройдут в период со 2 по 5 марта. 0