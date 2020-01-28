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    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

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    Состоялась жеребьевка пятого раунда — 1/8 финала Кубка Англии.

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии
    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

    Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» проведет выездную встречу против «Шеффилд Уэнсдей».

    Если «Ливерпуль» в переигровке обыграет «Шрусбери», то в следующем раунде им предстоит сойтись с «Челси».

    Все пары пятого раунда:

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»

    «Рединг»/«Кардифф» — «Шеффилд Юнайтед»

    «Челси» — «Ливерпуль»/«Шрусбери»

    «Вест Бромвич» — «Ньюкасл»/«Оксфорд»

    «Лестер» — «Ковентри»/«Бирмингем»

    «Нортхемптон»/«Дерби» — «Манчестер Юнайтед»

    «Саутгемптон»/«Тоттенхэм» — «Норвич»

    «Портсмут» — «Борнмут»/«Арсенал»

    Матчи 1/8 финала пройдут в период со 2 по 5 марта. 0

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