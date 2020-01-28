Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии
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Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» проведет выездную встречу против «Шеффилд Уэнсдей».
Если «Ливерпуль» в переигровке обыграет «Шрусбери», то в следующем раунде им предстоит сойтись с «Челси».
Все пары пятого раунда:
«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»
«Рединг»/«Кардифф» — «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» — «Ливерпуль»/«Шрусбери»
«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»/«Оксфорд»
«Лестер» — «Ковентри»/«Бирмингем»
«Нортхемптон»/«Дерби» — «Манчестер Юнайтед»
«Саутгемптон»/«Тоттенхэм» — «Норвич»
«Портсмут» — «Борнмут»/«Арсенал»
Матчи 1/8 финала пройдут в период со 2 по 5 марта. 0