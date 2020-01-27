Участники Евро-2020 определились с тренировочными базами

Евро-2020 примут 12 городов по всей Европе, и большинству участников придется попутешествовать.
Из 24 участников финальной стадии Евро известны 20, а оставшиеся будут определены в марте в стыковых матчах.
Сборные сделали следующий выбор:
Австрия — Зеефельд, Австрия;
Англия — Бертон-апон-Трент, Англия;
Бельгия — Тюбиз, Бельгия;
Германия — Херцогенаурах, Германия;
Дания — Хельсингер, Дания;
Испания — Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;
Италия — Коверчано, Флоренция, Италия;
Нидерланды — Зейст, Нидерланды;
Польша — Портмарнок, Ирландия;
Португалия — Будапешт, Венгрия;
Россия — Новогорск, Московская область;
Турция — Баку, Азербайджан;
Украина — Бухарест, Румыния;
Уэльс — Баку, Азербайджан;
Финляндия — Репино, Санкт-Петербург;
Франция — Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;
Хорватия — Сент-Андрус, Шотландия;
Чехия — Керри, Эдинбург, Шотландия;
Швейцария — Рим, Италия;
Швеция — Мейнут, Ирландия. 0