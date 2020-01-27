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    Участники Евро-2020 определились с тренировочными базами

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    Участники чемпионата Европы по футболу 2020 года определились с тренировочными базами на время финальной стадии, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Тренировочная база в Новогорске
    Тренировочная база в Новогорске

    Евро-2020 примут 12 городов по всей Европе, и большинству участников придется попутешествовать.

    Из 24 участников финальной стадии Евро известны 20, а оставшиеся будут определены в марте в стыковых матчах.

    Сборные сделали следующий выбор:

    Австрия — Зеефельд, Австрия;
    Англия — Бертон-апон-Трент, Англия;
    Бельгия — Тюбиз, Бельгия;
    Германия — Херцогенаурах, Германия;
    Дания — Хельсингер, Дания;
    Испания — Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;
    Италия — Коверчано, Флоренция, Италия;
    Нидерланды — Зейст, Нидерланды;
    Польша — Портмарнок, Ирландия;
    Португалия — Будапешт, Венгрия;
    Россия — Новогорск, Московская область;
    Турция — Баку, Азербайджан;
    Украина — Бухарест, Румыния;
    Уэльс — Баку, Азербайджан;
    Финляндия — Репино, Санкт-Петербург;
    Франция — Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;
    Хорватия — Сент-Андрус, Шотландия;
    Чехия — Керри, Эдинбург, Шотландия;
    Швейцария — Рим, Италия;
    Швеция — Мейнут, Ирландия. 0

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