«Севилья» — «Гранада»: счет 2:0, обзор голов

В 21 туре Примерына своем поле «всухую» обыграласо счетом 2:0.

Оба мяча хозяева забили в первой половине игры. Сначала отличился Де Йонг с передачи Наваса. Испанец сделал идеальный навес с правого фланга.

На 34 минуте Родригес разогнал атаку левым краем и сделал проникающую передачу на Нолито. Тот пробросил себе на ход и прокинул мяч мимо вратаря.

«Севилья» уже третья. У нее 38 очков. «Гранада» на 12 месте с 27 баллами.