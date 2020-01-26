«Севилья» — «Гранада»: счет 2:0, обзор голов

Оба мяча хозяева забили в первой половине игры. Сначала отличился Де Йонг с передачи Наваса. Испанец сделал идеальный навес с правого фланга.
На 34 минуте Родригес разогнал атаку левым краем и сделал проникающую передачу на Нолито. Тот пробросил себе на ход и прокинул мяч мимо вратаря.
«Севилья» уже третья. У нее 38 очков. «Гранада» на 12 месте с 27 баллами.
Примера. 21 тур
«Севилья» — «Гранада» — 2:0
Голы: 1:0 — 11 де Йонг, 2:0 — 34 Нолито«Севилья»: Вацлик, Навас, Регилон, Диего Карлос, Серджи Гомес, Васкес (Гудель, 46), Фернандо, Окампос (Эн-Несири, 86), Оливер Торрес, Нолито (Кунде, 71), де Йонг«Гранада»: Руй Силва, Дуарте (Вальехо, 86), Диас, Нева, Мартинес, Пуэртас, Гоналон, Эррера, Этеки (Фулькье, 46), Мачис (Вадильо, 78), СольдадоПредупреждения: Васкес (13), Диего Карлос (14), Фернандо (25), Пуэртас (31), Серджи Гомес (82)