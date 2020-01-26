«Байер» — «Фортуна»: счет 3:0, обзор голов

В 19 туре немецкой Бундеслигина своем поле разобрался с, выиграв со счетом 3:0.

Счет голам открыл Хаверц, который воспользовался передачей Бельараби на 40 минуте матча. Второго гола пришлось ждать очень долго. Лишь на 79 минуте Ларс Бендер удвоил преимущество хозяев. Ассист на свой счет записал Демирбей.

Точку в матче поставил Аларио, который успешно исполнил пенальти.

После этой победы «Байер» занимает 5 место с 34 очками. «Фортуна» на дне турнирной таблицы. У нее 15 набранных баллов.