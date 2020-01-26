«Байер» — «Фортуна»: счет 3:0, обзор голов

Игроки «Байера»
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Счет голам открыл Хаверц, который воспользовался передачей Бельараби на 40 минуте матча. Второго гола пришлось ждать очень долго. Лишь на 79 минуте Ларс Бендер удвоил преимущество хозяев. Ассист на свой счет записал Демирбей.
Точку в матче поставил Аларио, который успешно исполнил пенальти.
После этой победы «Байер» занимает 5 место с 34 очками. «Фортуна» на дне турнирной таблицы. У нее 15 набранных баллов.
Бундеслига. 19 тур
«Байер» — «Фортуна» — 3:0
Голы: 1:0 — 40 Хавертц, 2:0 — 78 Бендер, 3:0 — 89, пенальти Аларио«Байер»: Градецки, Бендер, Та, Синкгравен, Бендер, Баумгартлингер, Хавертц, Бельараби (Бэйли, 63), Демирбай, Диаби (Аларио, 75), Фолланд (Амири, 87)«Фортуна»: Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Циммерманн, Финк (Штегер, 63), Зоботтка, Томми (Ампома, 87), Моралес, Скрибски (Ковнацки, 65), ХеннингсПредупреждения: Хоффманн (19), Ковнацки (86), Хеннингс (87)