«Зенит» проиграл «Зальцбургу»

Питерскийпроиграл австрийскому(3:6 д.в.) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре.

Команды сыграли три тайма по 40 минут.

Форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин снова вышел в стартовом составе команды с капитанской повязкой.

Этой встречей коллектив Сергея Семака завершил игровую программу первого сбора. Следующим соперником петербуржцев будет «Дюделанж» 1 февраля на втором сборе в Испании.