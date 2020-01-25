«Халл» — «Челси»: счет 1:2, обзор голов

Фрэнк Лэмпард
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«Аристократы» довольно быстро вышли вперед. На 6 минуте Батшуайи забил первый мяч в этой встрече.
Уже в середине второго тайма «Челси» удвоил преимущество. Баркли сделал точный навес со штрафного на Томори.
Гросицки подарил надежду хозяевам на 74 минуте. Футболист пробил штрафной и попал в стенку. Мяч срикошетил и помешал вратарю отразить удар.
Кубок Англии. 1/16
«Халл» — «Челси» — 1:2
Голы: 0:1 — 6 Батшуайи, 0:2 — 64 Томори, 1:2 — 78 Гросицки«Халл»: Лонг, Тафазолли, Берк, Маккензи, Лихай, Ханимен (Самуэльсен, 69), Леонарду, Уилкс (Гросицки, 60), Кейн, Боуэн, Ивз (Мадженнис, 69)«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Томори, Баркли, Ковачич, Хадсон-Одои (Гилмур, 68), Маунт (Виллиан, 68), Педро (Лэмпти, 90), БатшуайиПредупреждения: Ковачич (46), Лихай (63), Зума (90)