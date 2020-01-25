«Халл» — «Челси»: счет 1:2, обзор голов

В 1/16 Кубка Англиина выезде переигралсо счетом 1:2.

«Аристократы» довольно быстро вышли вперед. На 6 минуте Батшуайи забил первый мяч в этой встрече.

Уже в середине второго тайма «Челси» удвоил преимущество. Баркли сделал точный навес со штрафного на Томори.

Гросицки подарил надежду хозяевам на 74 минуте. Футболист пробил штрафной и попал в стенку. Мяч срикошетил и помешал вратарю отразить удар.