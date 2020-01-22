«Арсенал» — «Кешля»: счет матча 2:1, обзор голов

Тульский «Арсенал»
«Арсенал»
Счет на 70-й минуте открыл ангольский форвард азербайджанцев Криштовау. Спустя 4 минуты замбиец Кингс Кангва сравнял счет, а на 81-й минуте Роман Минаев принес тулякам победу.
«Кешля» после 14 туров занимает в чемпионате Азербайджана третье место, на 8 очков отставая от лидера турнира «Карабаха» и на два от бакинского «Нефтчи».
«Арсенал» в таблице РПЛ после 19 матчей находится на шестой позиции, набрав 25 очков.
Свой следующий контрольный матч тульская команда проведет в четверг 23 января против румынского «Сепси».
Контрольный матч
«Арсенал» — «Кешля» Азербайджан — 2:1 (0:0)
Голы: Кристовао (70, 0:1), К. Кангва (74, 1:1), Минаев (81, 2:1)«Арсенал» (первый тайм): Левашов, Денисов, Григалава, Беляев, Альварес, Ковалев, Чаушич, Пантелеев, Громыко, Ломовицкий, Тудорие«Арсенал» (второй тайм): Левашов, Хагуш, Довбня, Сокол, Володько, Костадинов, К.Кангва, Ткачев, Э.Кангва, Аджоев, Минаев«Кешля»: Намашко, Бойович, Флорес, Гыртымов (Салаглы, 75), Алхасов, Камара, Байрамлы, Меза Колли (Гадоев, 62), Гурбанов (Искендарлы, 35), Исмайылов (Амирли, 65), Фрутос (Кристовао, 69)Предупреждения: Камара (29), Альварес (30), Ломовицкий (39), Кристовао (83)Удаление с правом замены: Чаушич (45)