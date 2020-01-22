«Арсенал» — «Кешля»: счет матча 2:1, обзор голов

Тульскийобыграл азербайджанский клуб(2:1) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

Счет на 70-й минуте открыл ангольский форвард азербайджанцев Криштовау. Спустя 4 минуты замбиец Кингс Кангва сравнял счет, а на 81-й минуте Роман Минаев принес тулякам победу.

«Кешля» после 14 туров занимает в чемпионате Азербайджана третье место, на 8 очков отставая от лидера турнира «Карабаха» и на два от бакинского «Нефтчи».

«Арсенал» в таблице РПЛ после 19 матчей находится на шестой позиции, набрав 25 очков.

Свой следующий контрольный матч тульская команда проведет в четверг 23 января против румынского «Сепси».