ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор МакгрегорУничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение Макгрегора
  • 21:20
    • «Ливерпуль» обыграл «МЮ» на «Энфилде»
  • 21:56
    • «Рома» на выезде взяла верх над «Дженоа»
  • 21:00
    • «МЮ» потерял Рашфорда на срок до трех месяцев
  • 20:20
    • Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ
  • 19:28
    • «Бавария» разгромила «Герту» в Берлине
    Все новости спорта

    «Рома» на выезде взяла верх над «Дженоа»

    «Дженоа» — «Рома»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Рома Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 20-го тура чемпионата Италии «Дженоа» потерпел домашнее поражение от римской «Ромы» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями уже на 5-й минуте — отличился Дженгиз Ундер. На 44-й минуте «Рома» удвоила преимущество — защитник «Дженоа» Давиде Бираски срезал мяч в свои ворота.

    Минуту спустя хозяева отквитали один мяч благодаря голу черногорца Горана Пандева. Окончательный счет на 74-й минуте установил нападающий «Ромы» Эдин Джеко.

    Команда Паулу Фонсеки поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков. «Дженоа» идет на 19-м месте с 14 очками в активе.

    В следующем туре 26 января «Рома» сыграет с «Лацио», а «Дженоа» днем ранее отправится в гости к «Фиорентине». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Локомотив»
  • 16/01/2020 в 22:02
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Парма»
  • 1.68
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как сложится дебют Сетьена во главе «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Захочет ли «Юве» громить «Парму»?
  • «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Даст ли «Аталанта» шанс сопернику?
  • «Аталанта» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тэмми Абрахам Футбол Проблемы в нападении дорого обошлись «Челси»Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Ньюкаслу» 13:550
  • 18:10
    • Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова в полуфинале Матча звёзд КХЛ
  • 17:33
    • Команда дивизиона Боброва вышла в финал Матча звезд КХЛ
  • 16:33
    • «Милан» вырвал победу в матче с «Удинезе»
    Хосеп Гвардиола Футбол Галстук для Гвардиолы. Глупые ошибки убили чемпионские амбиции «Ман Сити»Реакция спортивных СМИ на упущенную «Манчестер Сити» победу Вчера в 23:290
  • Экспресс дня

  • «Аталанта» продолжит погоню за лидирующей тройкой
  • 4.93
    •
  • 21:19
    • «Ренн», «Анже» и «Монпелье» вышли в 1/8 финала Кубка Франции
  • 20:39
    • «Урал» обыграл польский «Ракув»
  • 20:00
    • «Вильярреал» уступил «Эспаньолу»
    «Тоттенхэм» не может выиграть уже четыре матча Футбол «Тоттенхэм» не соответствует уровню топ-4 АПЛРеакция прессы на матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм» Вчера в 22:340
  • 16:16
    • Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
  • 16:01
    • «Валенсия» крупно проиграла «Мальорке»
  • 17:10
    • Кубок мира по биатлону: Логинов стал десятым в гонке преследования
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.57
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аталанта — СПАЛ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.93
  • Экспресс дня 20 января
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сен-Приве Сент-Илер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Миннесота — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие