«Дженоа» — «Рома»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение от римскойсо счетом 1:3.

Счет в матче был открыт гостями уже на 5-й минуте — отличился Дженгиз Ундер. На 44-й минуте «Рома» удвоила преимущество — защитник «Дженоа» Давиде Бираски срезал мяч в свои ворота.

Минуту спустя хозяева отквитали один мяч благодаря голу черногорца Горана Пандева. Окончательный счет на 74-й минуте установил нападающий «Ромы» Эдин Джеко.

Команда Паулу Фонсеки поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков. «Дженоа» идет на 19-м месте с 14 очками в активе.

В следующем туре 26 января «Рома» сыграет с «Лацио», а «Дженоа» днем ранее отправится в гости к «Фиорентине». 0