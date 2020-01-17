Черчесов: Мой контракт со сборной был продлен автоматически

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал информацию о продлении контракта с Российским футбольным союзом.

«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того.

Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче — качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, Черчесов занимает пост главного тренера национальной команды России с 2016 года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году, а также пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. 0