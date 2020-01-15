«Ньюкасл» — «Рочдейл»: счет 4:1, обзор голов

В 1/32 Кубка Англиина своем поле разгромил(4:1).

Первый гол был забит гостями. О’Коннелл стал автором автогола на 17 минуте матча. Лонгстафф с передачи Ричи удвоил преимущество «сорок». Точку в первом тайме поставил Альмирон.

На 82 минуте Жоэлинтон сделал счет разгромным. Гости смогли собрать силы на гол престижа. В составе «Рочдейла» отметился Уильямс.