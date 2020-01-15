«Ньюкасл» — «Рочдейл»: счет 4:1, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
Первый гол был забит гостями. О’Коннелл стал автором автогола на 17 минуте матча. Лонгстафф с передачи Ричи удвоил преимущество «сорок». Точку в первом тайме поставил Альмирон.
На 82 минуте Жоэлинтон сделал счет разгромным. Гости смогли собрать силы на гол престижа. В составе «Рочдейла» отметился Уильямс.
Кубок Англии. 1/32 финала
«Ньюкасл» — «Рочдейл» — 4:1
Голы: 1:0 — 17, автогол О’Коннелл, 2:0 — 20 Лонгстафф, 3:0 — 26 Альмирон, 4:0 — 82 Жоэлинтон, 4:1 — 86 Уильямс«Ньюкасл»: Дарлоу, Ласселс (Аллан, 57), Лежен, Крафт, Ритчи (Шелви, 69), Лонгстафф, Хэйден, Атсу, Лонгстафф, Альмирон (Кэрролл, 62), Жоэлинтон«Рочдейл»: Санчес (Линч, 46), Норрингтон-Дэвис (Таварес, 69), Мэтисон, Уильямс, О’Коннелл, Дули, Киоэн, Кэмпс (Эндрю, 79), Райан, Уилбрэм, ХендерсонПредупреждения: Райан (75), Аллан (84)