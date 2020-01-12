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    «Барселона» ждет ответа от Хави

    Футбол Трансферы Футбол Испании Барселона
    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может стать главным тренером команды уже в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, руководители каталонского клуба Оскар Грау и Эрик Абидаль остались в Катаре, чтобы дождаться окончательного ответа 39-летнего специалиста. Он должен принять решение до конца дня.

    Испанцу предлагаю контракт на 2,5 года. Если он все же откажется, то тогда нынешний главный тренер Эрнесто Вальверде, скорее всего, доработает в Каталонии до лета, после чего Хави будет снова сделано предложение возглавить клуб.

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