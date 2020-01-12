«Барселона» ждет ответа от Хави

Бывший полузащитникможет стать главным тренером команды уже в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководители каталонского клуба Оскар Грау и Эрик Абидаль остались в Катаре, чтобы дождаться окончательного ответа 39-летнего специалиста. Он должен принять решение до конца дня.

Испанцу предлагаю контракт на 2,5 года. Если он все же откажется, то тогда нынешний главный тренер Эрнесто Вальверде, скорее всего, доработает в Каталонии до лета, после чего Хави будет снова сделано предложение возглавить клуб.

В настоящий момент Хави возглавляет «Аль-Садд». Он не стал опровергать информацию о переговорах с «Барселоной». 0