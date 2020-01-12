«Реал» — «Атлетико»: счет матча 0:0 (4:1), обзор голов

Мадридскийв финальном матче Суперкубка Испании одержал победу над— 0:0 (4:1 по пенальти).

В основное время матча счет не был открыт, и игра перешла в экстра-таймы, где на 115-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве — Федерико Вальверде получил прямую красную карточку за грубый фол.

Команды так и не сумели отличиться в овертайме, а в серии послематчевых пенальти точнее были игроки «Реала», реализовавшие все 4 удара.

В составе «Атлетико» Сауль пробил мимо ворота, а удар Томаса Парти отразил Тибо Куртуа.

«Реал» стал 11-кратным обладателем Суперкубка Испании. «Атлетико» в пятый раз в своей истории сыграл в финале этого турнира.