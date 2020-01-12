ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордНадежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
  • 23:46
    • «Реал» по пенальти одолел «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
  • 21:29
    • «Ман Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле», Агуэро оформил хет-трик
  • 20:20
    • ЦСКА уступил по буллитам «Автомобилисту»
  • 19:54
    • СКА в овертайме дожал «Динамо»
  • 17:34
    • Определился обладатель ATP Cup
    Все новости спорта

    «Реал» по пенальти одолел «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

    «Реал» — «Атлетико»: счет матча 0:0 (4:1), обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» в финальном матче Суперкубка Испании одержал победу над «Атлетико» — 0:0 (4:1 по пенальти).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время матча счет не был открыт, и игра перешла в экстра-таймы, где на 115-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве — Федерико Вальверде получил прямую красную карточку за грубый фол.

    Команды так и не сумели отличиться в овертайме, а в серии послематчевых пенальти точнее были игроки «Реала», реализовавшие все 4 удара.

    В составе «Атлетико» Сауль пробил мимо ворота, а удар Томаса Парти отразил Тибо Куртуа.

    «Реал» стал 11-кратным обладателем Суперкубка Испании. «Атлетико» в пятый раз в своей истории сыграл в финале этого турнира.

    Испания. Суперкубок. Финал
    «Реал» — «Атлетико» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:1
    Серия пенальти: Карвахаль — 1:0. Сауль — 1:0 (штанга). Родригу — 2:0. Партей — 2:0 (вратарь). Модрич — 3:0. Триппьер — 3:1. Серхио Рамос — 4:1«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Вальверде, Кроос (Винисиус Жуниор, 103), Модрич, Иско (Родригу, 60), Йович (Диас, 83)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес (Савич, 98), Фелипе, Лоди (Льоренте, 89), Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль, Корреа, Жоау Феликс (Ариас, 101), МоратаПредупреждения: Фелипе, 27. Партей, 74. Менди, 90+2. Модрич, 90+3. Вальверде, 111. Хименес, 111. Савич, 115. Карвахаль, 115. Корреа, 115Удаление: Вальверде, 115
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Класико отменяется. «Барса» феерически провалила концовку матча с «Атлетико»
  • 10/01/2020 в 14:04
    •
  • Прогноз
  • ПСЖ — «Монако»
  • 1.78
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в мадридском дерби за Суперкубок Испании?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Одержит ли «Юве» первую за шесть лет выездную победу над «Ромой»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Монако» создать проблемы для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. Шайба Ковальчука, шатаут Василевского и два очка БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января 09:000
  • 16:37
    • «Барыс» в овертайме вырвал победу у «Локомотива»
  • 15:35
    • Мякяряйнен — победительница масс-старта в Оберхофе
  • 15:02
    • Осорио хотел бы остаться в Санкт-Петербурге
    Криштиану Роналду Футбол Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы«Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд Вчера в 22:410
  • Экспресс дня

  • «Парма» ни с чем оставит «Лечче»?
  • 2.36
    •
  • 21:11
    • Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
  • 21:00
    • «Лилль» на выезде проиграл «Дижону»
  • 20:55
    • «Севилья», «Сельта» и «Реал Сосьедад» одержали победы в Кубке Испании
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • 14:53
    • Джокович победил Надаля на ATP Cup
  • 12:36
    • «Адмирал» уверенно разобрался с «Ак Барсом»
  • 20:48
    • Сборная Швеции обыграла Косово в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аризона — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.36
  • Экспресс дня 13 января
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие