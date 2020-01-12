«Реал» — «Атлетико»: счет матча 0:0 (4:1), обзор голов

Фрагмент матча
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В основное время матча счет не был открыт, и игра перешла в экстра-таймы, где на 115-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве — Федерико Вальверде получил прямую красную карточку за грубый фол.
Команды так и не сумели отличиться в овертайме, а в серии послематчевых пенальти точнее были игроки «Реала», реализовавшие все 4 удара.
В составе «Атлетико» Сауль пробил мимо ворота, а удар Томаса Парти отразил Тибо Куртуа.
«Реал» стал 11-кратным обладателем Суперкубка Испании. «Атлетико» в пятый раз в своей истории сыграл в финале этого турнира.
Испания. Суперкубок. Финал
«Реал» — «Атлетико» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:1
Серия пенальти: Карвахаль — 1:0. Сауль — 1:0 (штанга). Родригу — 2:0. Партей — 2:0 (вратарь). Модрич — 3:0. Триппьер — 3:1. Серхио Рамос — 4:1«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Вальверде, Кроос (Винисиус Жуниор, 103), Модрич, Иско (Родригу, 60), Йович (Диас, 83)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес (Савич, 98), Фелипе, Лоди (Льоренте, 89), Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль, Корреа, Жоау Феликс (Ариас, 101), МоратаПредупреждения: Фелипе, 27. Партей, 74. Менди, 90+2. Модрич, 90+3. Вальверде, 111. Хименес, 111. Савич, 115. Карвахаль, 115. Корреа, 115Удаление: Вальверде, 115