«Реал» — «Валенсия»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Встреча, которая прошла в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 3:1.

«Сливочные» вышли вперед уже на 15-й минуте, когда Тони Кроос забил прямым ударом с углового, застав врасплох вратаря соперников.

На 39-й минуте подопечные Зинедина Зидана удвоили свое преимущество. Удар Луки Модрича принял на себя защитник, но мяч тут же достался Иско, который поразил нижний угол.

Дело до разгрома на 65-й минуте довел Модрич, точно пробивший внешней стороной стопы с правого края чужой штрафной.

Впрочем, «летучие мыши» в компенсированное время второго тайма успели забить гол престижа. Даниэль Парехо реализовал пенальти.

Суперкубок Испании. 1/2 финала «Валенсия» — «Реал» — 1:3 (0:2) Голы: Кроос, 15 (0:1). Иско, 39 (0:2). Модрич, 65 (0:3). Парехо, 90+2 — с пенальти (1:3)«Валенсия»: Доменеч, Васс, Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Коклен (Собрино, 83), Кондогбья (Гомес, 58), Парехо, Солер, Гамейро (Черышев, 70), Торрес«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди (Марселу, 71), Вальверде, Каземиру, Кроос, Модрич (Хамес Родригес, 77), Иско, Йович (Диас, 83)Предупреждение: Каземиру, 88

«Реал» вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Барселона» — «Атлетико». 0