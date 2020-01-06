«Барселона» — фаворит в борьбе за хавбека загребского «Динамо»

Полузащитник загребскогопродолжит карьеру в чемпионате Испании, утверждает Goal.

Несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые уже вели переговоры с игроком, в испанском клубе уверены, что хавбек сделает выбор в пользу своего бывшего клуба и уже в январе перейдет в каталонскую команду. Руководство испанского клуба предлагало за футболиста 30 миллионов евро, однако «Динамо» намерено выручить 40 миллионов.

Ранее Ольмо сообщил, что хочет покинуть «Динамо» в январе. Испанец считает, что не сможет в дальнейшем прогрессировать в чемпионате Хорватии. Полузащитник намерен перебраться в более сильный клуб, чтобы получить вызов в сборную Испании на Евро-2020.

Ольмо в нынешнем сезоне провел 22 матча за «Динамо», отметившись 8 голами и 7 результативными передачами. В ноябре прошлого года он дебютировал за сборную Испании, забив гол в матче отбора на Евро-2020 против Мальты (7:0). 0